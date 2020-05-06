Рыболовный магазин Избушка Рыбака

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Новые поступления товара в магазине Избушка Рыбака 12.10.2020
Новые поступления товара в магазине Избушка Рыбака 12.10.2020

12.10.2020

Уважаемые покупатели, в нашем магазине появились новинки:Дефицитные, топового качества инструменты C'ultiva (Owner) (Япония);Новые жидкие ароматизаторы Flagman (Украина);Легендарные налобные фонари Pe..
Новые поступления товара в магазине Избушка Рыбака 27.08.2020
Новые поступления товара в магазине Избушка Рыбака 27.08.2020

27.08.2020

Уважаемые покупатели, в нашем магазине появились новинки:Лучшие зерновые миксы Fishberry (Россия);Новые, интригующие расцветки воблеров, вибов и блёсен Smith (Япония);Лидер сегмента - ароматизированно..
Новые поступления товара в магазине Избушка Рыбака 29.06.2020
Новые поступления товара в магазине Избушка Рыбака 29.06.2020

29.06.2020

Уважаемые покупатели, в нашем магазине появились новинки:Расширен и пополнен ассортимент прикормок и ароматики Sensas (Франция);В самом востребованном ценовом сегменте представлен честный, японский, в..
Новые поступления товара в магазине Избушка Рыбака 22.05.2020
Новые поступления товара в магазине Избушка Рыбака 22.05.2020

22.05.2020

Уважаемые покупатели, в нашем магазине появились новинки:В рамках развития поплавочно-фидерного направления, известным титулованным спортсменом Алексеем Демнером, подбирается ассортимент, с наилучшим ..
Новые поступления товара в магазине Избушка Рыбака 06.05.2020
Новые поступления товара в магазине Избушка Рыбака 06.05.2020

06.05.2020

Уважаемые покупатели, в нашем магазине появились новинки:Великолепная  и в то же время бюджетная прикормка Flagman (Украина);Расширен ассортимент фидерных и поплавочных аксессуаров Flagman (Украи..

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